Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
21 Kasım 2016 Pazartesi, 11:10
KONYA (AA) – Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Koyuncuoğlu yönetimindeki 07 HCF 97 plakalı otomobil ile Resul Balcıoğlu (21) idaresindeki plakasız motosiklet Seydişehir Bozkır karayolu 4. kilometrede çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Soner Dinç (23) yaralandı.
Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralılardan Soner Dinç’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.