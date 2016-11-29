Seydişehir'de trafik kazası: 2 yaralı

KONYA (AA) – Konya’ nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Abdullah Uzun idaresindeki 42 ZD 314 plakalı tır ile Mehmet Yaylacı yönetimindeki 42 ZS 683 plakalı tır, Anabağlar Mahallesi, Maden yolu Boyacıoğlu köprüsünde çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü de hafif yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavisi ayakta yapıldı.

Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.