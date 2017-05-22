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Seydişehirde trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Seydişehir- Konya yolu Bostandere kavşağı civarında meydana geldi.

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:30

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Kaza, Seydişehir- Konya yolu Bostandere kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, Celal Yavuz (60) idaresindeki 06 AH 4531 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yaklaşık 5 metrelik şarampole düşerek kavak ağacına çarparak durabildi.

Kazada şoför ile yanında yer alan eşi Nilüfer Yavuz (53) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine sevk edilerek çare altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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