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Seydişehir’de trafik kazası: 4 yaralı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:30

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KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya Seydişehir karayolu 4. kilometrede aynı yönde seyir halinde olan Yusuf Bağardı idaresindeki 42 ZH 761 plakalı otomobil, Burcu Abaylı yönetimindeki 27 AK 706 plakalı otomobil ve Mehmet Ali Özkaldı’nın kullandığı 42 ZH 878 plakalı kamyonet zincirleme şekilde çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Fatma Bağardı, Musa Bağardı, Raziye Bağardı ve Dilek Coşkun yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

4 Kaza Seydişehir yaralı

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