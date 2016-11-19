Seydişehir'de trafik kazası: 5 yaralı

KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesindeki trafik kazasısında biri bebek 5 kişi yaralandı.

Ahmet Oktay idaresindeki 34 JF 2628 plakalı otomobil, Seydişehir Antalya çevreyolu Muradiye kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Hemen arkasında seyir halinde olan İsmet Birer yönetimindeki 42 JF 871 plakalı otomobil de aynı yere devrildi. Her iki araçta bulunan Murat Oktaş, Raziye Karagöz (34), Zekiye Birer (26), Recep Birer ve 1 yaşındaki Buğlem Birer yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.