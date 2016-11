Seydişehirde uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Seydişehir İlçe Güvenlik Müdürlüğü ekipleri göre düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde yer alan bir kişi yakalandı.

İlçe Güvenlik Müdürlüğü Asayiş ekipleri, dün gece uyuşturucu madde bulunduğu belirtilmiş Erdal C’nin Seyit Harun Mahallesi 1611. Sokak No 2/1’deki evine etken düzenledi. Baskında Erdal C. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada esrar, eroin ve taş adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardındaki Seydişehir Devlet Hastanesi’nde sağlık durumu kontrolünden geçirilen Erdal C, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.