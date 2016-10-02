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Seydişehirde uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti gerçekleştirmek suçundan yakalanarak gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Değirmenci Mahallesinde uyuşturucu satışı olduğuna karşın ihbar bölge asayiş ekipleri yaptıkları a.

02 Ekim 2016 Pazar, 12:31
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti gerçekleştirmek suçundan yakalanarak gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Değirmenci Mahallesinde uyuşturucu satışı olduğuna karşın ihbar bölge asayiş ekipleri yaptıkları alıştırma sonucunda A.S.’nin (37) uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin adresine saptayan polis, düzenlediği baskınla A.S.’yi evinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadesi alınan güvenilmez A.S., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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