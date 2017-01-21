Seydişehir'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KONYA (AA) – Seydişehir Leman-Kadir Parıltı Uygulama Anaokulu öğrencileri, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Okul Müdürü Metin Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir aydır kar ve soğuk havanın etkisini sürdüren kentte olumsuz hava koşullarının yaban hayatını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Karın Seydişehir’e ayrı bir güzellik sunduğunu dile getiren Öz, şunları kaydetti:

“Kentin güzelliği olan kar, yaban hayvanlarının yem bulmasını zorlaştırmaktadır. Öğretmenlerimiz Hanife Akın ve Semiha Çalım nezaretinde Ilıca Tepesi’ndeki ormanlık alanda yaban hayvanlarının yem bulmakta güçlük çekmemesi için yem bırakıldı. Yemleme çalışmalarını bu bölgede aralıklarla sürdüreceğiz.”