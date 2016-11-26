Seydişehir'de yağmur duası

KONYA (AA) – Seydişehir’in Tepecik Mahallesi’nde çiftçiler, kurak geçen mevsim nedeniyle her gün öğle namazında yağmur duası yapıyor.

Tepecik Mahallesi’nde yağmur duasına çiftçiler ellerini gökyüzünü açarak dua ediyor. Mevsimin kurak geçmesiyle toprağa atılan tohumun yeşermemesi çiftçileri tedirgin ediyor.

Her gün öğle namazından sonra mahalle meydanında toplanan çiftçiler, kışın bol yağışlı ve yağmurlu geçmesi için ellerini semaya açıyor.

Mahalle Muhtarı Rafet Dindar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki çiftçilerin uzun süredir yağış beklediğini söyledi. Sonbaharın kurak geçtiğini, kış mevsiminin de yağış düşmemesinden korktuklarını anlatan Dindar, “Uzun süredir yağmur yağmıyor. Ekili alanlarımız kuraklıktan zarar görüyor. Her gün öğle namazında yağmur duasında Allah’a yakarışlarda bulunuyoruz.” dedi.