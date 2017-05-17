Seydişehir'de yıl sonu sergisi

KONYA (AA) – Seydişehir Halk Eğitim Merkezi’nde (HEM), yıl sonu karma sergisi açıldı.

Açılışta konuşan Seydişehir Halk Eğitim Müdürü Mehmet Borazan, HEM’de her branşta kurs eğitimi verdiklerini ifade ederek eğitimin tabana yayılması ve becerilerin artırılmasında önemli görevler üstlendiklerini belirtti.

Şu anda 17 kursta 3 bin kursiyerin el emeklerini sergilediklerini ifade eden Borazan, “Toplamda 265 branşta 8 bin kursiyerimiz merkezimizde eğitim aldı. Halk eğitim kurslarının amacı, vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak ise biz Seydişehir HEM olarak bunu amaca ulaştık.” dedi.

Açılışa, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, CHP İlçe Başkanı Yunus Uysal ve kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.