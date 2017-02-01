Seydişehir'deki okula şehit Yaşar'ın ismi verildi

KONYA (AA) – Diyarbakır’ın Sur ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Yüzbaşı Fatih Yaşar’ın ismi Seydişehir ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan için canını veren şehitlere büyük bir minnet borçlu olduklarını söyledi.

İlçedeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin adının değiştirilmesi için ilgili bakanlığa başvuruda bulunduklarını belirten Kibar, “Bakanlık onayıyla okulumuza Yüzbaşı Fatih Yaşar’ın ismini verdik. Şu an ilçemizdeki 4 okulumuzda şehitlerimizin isimleri yer alıyor. Burada rahat bir ortamda bulunuyorsak, bu şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onları her zaman anıp okullarımızda yaşatacağız.” dedi.