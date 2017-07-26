Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) – Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, sanayi sitesinde faaliyet gösteren Al Metal Alüminyum Fabrikasını ziyaret etti.

Kaymakam Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ile Fabrika Müdürü Mesut Bezci’den ürünlerin hazırlanması ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bol kazançlar dileyen Kaymakam Erdoğan, Seydişehir’in kalkınması ve gelişmesinde önemli katkılar sağlayan yatırımcı kuruluşlara her türlü kolaylığı sağladıklarını bildirdi.

Bezci, ürettikleri alüminyumların imalatında 50 teknik personelin çalıştığını belirtti.

Mesut Bezci, mamulleri Türkiye’nin birçok iline pazarladıklarını kaydetti.

– Belediye çalışmaları

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kırsalda vatandaşları asfaltla buluşturmaya devam etiklerini ifade eden Tutal, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekiplerinin mahallelerin yaşanalabilir hale gelmesi için çalıştığını belirtti.

Tutal, şu anda Kesecik, Değirmenci, Ulukapı, Karakavak, Gevrekli, Irmaklı, Kızılca mahallelerinde çalıştıklarını belirterek, “Sezonun ortasındayız. Bu sezonda 100 bin metrekare sıcak, 200 bin metrekare de soğuk asfalt serdik.” dedi.