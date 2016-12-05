Seydişehir'e “alpaka” çiftliği kurulacak

KONYA (AA) – Seydişehir ilçesine Selçuk Üniversitesi öncülüğünde bir deve türü olan “alpaka” çiftliği kurulacak.

Seydişehir Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selçuk Üniversitesinin öncülüğünde Avusturalya’dan Seydişehir’e 8 alpaka getirildiğini ve alpakaların bölgeye uyum sağladığını anımsattı.

Selçuk Üniversitesinin öncülüğünde ilçeye kurulmak istenen alpaka çiftçiliği için 200 bin metrekarelik hazine arazisinin Selçuk Üniversitesine tahsis edildiğini söyleyen Özyiğit, Seydişehir’e kurulacak çiftlikle ilgili çalışmaların en kısa sürede başlayacağını ifade etti.

Özyiğit, şunları kaydetti:

“Türkiye’de ilk defa kurulacak olan çiftliğin Seydişehir’e kurulmasından dolayı son derece memnunum. Ülkemiz açısından Alpaka devesi yetiştiriciliğinin olumlu sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. Gelecekte alpaka yetiştiriciliğinin Seydişehir’de gelişerek ülkemizde hızla yayılacağını ümit ediyorum. Proje ve projenin hayata geçirilmesinde büyük emek sarf eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin hocamıza Seydişehirliler adına çok teşekkür ederim.”

Devegillerden olan hörgücü bulunmayan alpakalar ağırlıklı olarak yünleri için besleniyor.