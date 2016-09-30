Seydişehir'e kütüphane yapılacak

KONYA (AA) – Seydişehir Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, kütüphane projesini hayata geçirmek için Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, hayırsever Mehmet Göç, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Konurer’le birlikte istişare yaptıklarını söyledi.

İlçeye yapılacak kütüphane için Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ile görüştüklerini belirten Kaymakam Özyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, kütüphanenin iç dizayn, mefruşat ve kitaplarını genel müdürlük tarafından karşılayacaklarını bildirdi.

“Yıllardır Seydişehir halkına hizmet veren halk kütüphanesinin hızla gelişen ve büyüyen ilçenin ihtiyaçlarına cevap verme noktasında yetersiz kalıyordu” diyen Özyiğit, “Hayırsever Mehmet Göç ve eşi Zübeyde Göç’ün katkıları ile modern ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bir kütüphanenin en kısa sürede tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunacağız. Bu konuda Kütüphaneler Genel Müdürümüz Hamdi Turşucu iç malzemeleri karşılayacağını bize bildirdi.” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi de, yeni kütüphanenin ilçenin marka değerini ön plana çıkaracak şekilde inşa edilerek, okuyan ve okuduğunu anlayan, geleceğin teminatı olan gençlerin eğitimine katkıda bulunarak, uygulamalı etkinlikler içeren, denemeyi ve keşfetmeyi teşvik eden bilgili nesillerin yetişmesi için büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

Hayırsever Mehmet Göç ise, “Zor şartlarda okudum. Allah bana çok güzel şeyler nasip etti. Doğup büyüdüğüm İlçeme bir eser kazandırmayı her zaman hayal etmiştim. Şimdi gerçeğe dönüştü.” dedi.