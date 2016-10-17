KONYA (AA) – Seydişehir’in tek leblebi ustası Hulisi Pekşenarslan (47), baba mesleğini bugüne kadar getirmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Ata mesleğinin tek temsilcisi olduğunu belirten Hulisi Pekşenarslan, Eti Alüminyum Fabrikası açılmadan önce 10 bin nüfuslu ilçede 350’nin üzerinde leblebi üretim tezgahının olduğunu, bugün ise 64 bin nüfuslu Seydişehir’de 1 tane üretici kaldığını söyledi.

12 yaşında babasının yanında işe başladığını ifade eden Pekşenarslan, şunları kaydetti:

“Halen bu işi yaparak hem geçimimi sağlıyor, hem de baba mesleğini sürdürmüş oluyorum. Leblebicilik, şehrimizin kurucusu, Seyit Harun Veli Hazretleri’nin zamanından beri sürmekte. Leblebi üretimine Seydişehir’de 700 yıl önce başlanmış. Şimdi bir ben kaldım. Başka yapan kalmadı. Ata, baba mesleğini ölünceye kadar sürdüreceğim. Baba mesleğini buraya kadar getirdiğim için gururluyum. Belediye başkanlarına büyük görev düşüyor. Açacakları kurslar ve teşviklerle bu mesleği unutturmazlar sa leblebicilik yok olmaz.”