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Seydişehirli çiftçilere hayvancılık projesi desteği

29 Aralık 2016 Perşembe, 13:00

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KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesinin, ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşları desteklemek amacıyla proje çalışmasının yapılacağı bildirildi.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Yasası kapsamında kırsal yerleşim alanlarında ikamet eden vatandaşlara hayvancılık üretimini desteklemek amacıyla başlattığı tip proje çalışmalarının ilçede de uygulanmaya başladığını söyledi.

Bu çalışma ile tarımsal ve hayvansal gıdaların üretiminin artırılmasının sağlanacağını belirten Tutal, “Bu projeden kırsal yerleşim alanlarındaki çiftçiler faydalanacak. 18 tip proje hazırlandı. Bu, modern hayvancılığın gelişmesine yönelik bir proje. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız bu projeyle IPART ve tarım kredi desteklerinden faydalanacaklar. Projelerle kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi ve yapı ruhsat maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.” dedi.

Çiftçi hayvancılık Seydişehir

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