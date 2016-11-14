Seydişehirli dağcılardan Atatürk'ü anma tırmanışı
14 Kasım 2016 Pazartesi, 12:35
KONYA (AA) – Seydişehirli bir grup dağcı, Küpe Dağı zirvesine Atatürk’ü anma tırmanışı gerçekleştirdi.
Ekip sorumlusu Hüseyin Gören, yaptığı açıklamada, Pınarbaşı Karakapı mevkisinden yola çıkan 9 kişilik ekiple 8 kilometrelik parkuru tırmanıştan sonra Küpe Dağı’nın bin 854 rakımlı zirvesine ulaştıklarını söyledi.
Gören, “Bu güzel vatanı bizlere emanet eden Atamızın yolunda yürümeye devam edeceğiz. Ruhu şad olsun.” dedi.