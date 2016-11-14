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Seydişehirli dağcılardan Atatürk'ü anma tırmanışı

14 Kasım 2016 Pazartesi, 12:35
Seydişehir'li dağcılardan Atatürk'ü anma tırmanışı

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KONYA (AA) – Seydişehirli bir grup dağcı, Küpe Dağı zirvesine Atatürk’ü anma tırmanışı gerçekleştirdi.

Ekip sorumlusu Hüseyin Gören, yaptığı açıklamada, Pınarbaşı Karakapı mevkisinden yola çıkan 9 kişilik ekiple 8 kilometrelik parkuru tırmanıştan sonra Küpe Dağı’nın bin 854 rakımlı zirvesine ulaştıklarını söyledi.

Gören, “Bu güzel vatanı bizlere emanet eden Atamızın yolunda yürümeye devam edeceğiz. Ruhu şad olsun.” dedi.

Atatürk dağcı tırmanış

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