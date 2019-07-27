Seydişehirli öğrenciler hem okuyor hem geziyor

KONYA (AA) – Konya'nın Seydişehir ilçesinde Seyyid Harun Anadolu Lisesi kitap okuma kulübü öğrencileri, okuma kampında hem okuyor hem geziyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un başlatmış olduğu "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" projesi kapsamında Seyyid Harun Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci Okul Müdür Yardımcısı Süleyman Kılınç gözetiminde Beyşehir Karaburun da okuma kampına girdi.

Seyyid Harun Anadolu Lisesi öğrencilerinin kampı ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, burada öğrencilerle hem kitap okudu hem de sohbet etti.

Tahir Kibar, "Proje kapsamında okuma etkinliğine katılan öğrenciler kitapları tartıştıkları 1 dakikalık videoları #cokokuyancokgeziyor etiketi ile paylaşacak. Paylaşılan videolar arasından seçilen 100 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Gençlik Kampı'nda bir hafta tatil ile ödüllendirilecek." dedi.