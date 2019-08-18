Seydişehirli yayla seracısı ilk hasadına başladı
KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesindeki yaylasına sera kuran ziraat mühendisi Abdulkadir Arslan hasada başladı.
Tahıl, şeker pancarı ve karpuz üretimi ile bilinen ilçede Taşağıl Mahallesi'ndeki 17 dekar üzerine sera kuran Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yayla seracılığını başlatmayı hedeflediğini söyledi.
Seydişehir'in yayla seracılığı için uygun bir bölge olduğunu belirten Arslan, "Yayla serası anlamında bu işi yapan bölgelerde araştırmalar yaptık. Bizim bölgemize uygun iklim yapısında üretilen ürünleri yerinde inceledik. Seydişehir'de de bu işin olabileceğine karar verip ortaklarımızla birlikte ilk etapta 17 dekarlık bir araziye seramızı kurduk. Seramızın bir kısmına salatalık, bir kısmına da domates ektik. 25 günde salatalıkları hasat etmeye başladık. Domateslerimiz büyüyorlar. İnşallah yakın zamanda onları da hasat etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.
İlçe tarımına katkı sağlamak istediğini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:
"Bu işte Beyşehir ve Konya merkezinden de talep almaya başladık. Bölge açısından bir başlangıç oldu. Arazi yapısı, toprak yapısı ve rakımı ile seracılığa uygun bir bölge. Öncü olarak biz başladık ve şu an deneme aşamazındayız başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bizim öncülüğümüzde bölge yakın zamanda daha çok seranın kurulacağını tahmin ediyoruz. Seracılığın bölge için bir gelecek bir ümit olması için çalışacağız."
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