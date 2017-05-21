Seyfe Gölü Kuş Cenneti tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) – Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, TRT Haber’de yayınlanan programla Seyfe Gölü’nün tanıtıldığını belirtti.

Çetiner, yaptığı yazılı açıklamada, Seyfe Gölü Kuş Cenneti’nin önemini vurgulamak, sorunlarını dile getirmek ve tanıtımını yapmak amacı ile belgesel niteliğinde çekilen 30 dakikalık programın, TRT Haber’de yayınlandığını anımsattı.

Çekimlere derneğin de katkı sunduğuna dikkat u vurgulayan Çetiner, şunları kaydetti:

“Sırsız Ayna adlı yapım ekibinin hazırladığı belgesele Seyfe Gölü Ekoloji Derneği olarak katkı sağladık. Kırşehir, Mucur ve Seyfe Gölü Kuş Cenneti’mizin tanıtımının yapıldığı bu programın beğeni ile izlendiğini biliyoruz. Gölün öneminin vurgulandığı ve sorunlarına dikkat çekildiği kaliteli bir yapım olması bizleri mutlu etti. Bu tür programlarla Seyfe Gölü Kuş Cennetine ilginin artacağını ve sorunlarının yetkili ve gerekli yerlere ulaşarak çözüm bulunacağını ümit ediyoruz.”

Seyfe Gölü’nün eski güzelliklerine dönmesi için gayret gösteren Vali Necati Şentürk ve milletvekillerine teşekkür eden Çetiner, çalışmaların biraz daha hızlandırılması gerektiğine işaret etti.

Önerilen çözümlere de değinen Çetiner, şu bilgileri verdi:

“Seyfe Havzası’ndan alınan içme suyu için alternatif yerler bulunmalı. Bölgede uygulanan ÇATAK Projesi devam etmeli. Malya ve Eski doğanlı gibi derin kuyulardan alınan su miktarı kontrol altında tutularak, havzadaki su seviyesine göre su verilmeli ve mutlaka damlama sulama sistemine geçilmeli. Kalaba-Seyfe Pompaj Sulama Projesi’nin ikinci etabı hızlandırılarak Seyfe Gölü civarına su verilmeli.”