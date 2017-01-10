“Şeyhzade Ahmet Efendi” Yozgat'ta anıldı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın manevi mimarlarından ”Şeyhzade Ahmet Efendi” ölümünün 15. yıl dönümünde mevlit programıyla anıldı.

Sorgun Garajlar Yeni Cami’de düzenlenen anma programına, Ahmet Şevki Ergin Kültür Vakfı Başkanı ve Şeyhzade Ahmet Efendinin oğlu Dr. Ali Şakir Ergin, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İlçe Müftüsü Hasan Görer ve vatandaşlar katıldı.

Okunan Mevlid-i Şerif ile başlayan anma programında konuşan Ergin, babası Ahmet Şevki Ergin Efendinin 2002 yılında 96 yaşında ebediyete intikal edinceye kadar ilim ve irfan dünyasına mihmandarlık yaptığını, yaşayışının insanlara hep iyi bir örnek olduğunu söyledi.

Ergin, “O bir manevi miras bıraktı. Bizi yetiştiren, bu günlere ulaştıran, bize duygu ve inancı bağışlayan büyüklerimiz, o manevi mirasını sonsuza kadar yaşatmak gayesiyle Allah rızası için yola çıktık.” diyerek, mevlide katılan ve programı hazırlayanlara teşekkür etti.

Anma programı İlçe Müftüsü Hasan Görer’in duasıyla son buldu.

Programın ardından Ahmet Şevki Ergin Kültür Vakfı Sorgun Temsilciliği tarafından vakıf binasında cami cemaatine yemek ikram edildi.