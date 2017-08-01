Seyir halindeki otomobilden atlayan genç kız ağır yaralandı
KONYA (AA) – Konya’da seyir halindeki otomobilden atladığı belirtilen genç kız, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan D. idaresindeki 06 JN 540 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi’nden kent merkezine seyir halindeyken, Konya-Seydişehir karayolunun 15’inci kilometresinde arka koltukta oturan Havva K. (18) kapıyı açıp araçtan atladı.
Ağır yaralanan Havva K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polisin araştırmaları sonrasında Havva K’nin, ailesi tarafından sevdiği kişiye verilmediği için otomobilden atladığı iddia edildi.
Soruşturma sürüyor.