Seyircisiz maç için “hatıra bileti” basıldı

ESKİŞEHİR (AA) – PTT 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un, 16 Ekim’de seyircisiz oynayacağı Giresunspor maçı için bastırılan hatıra biletler satışa sunuldu.

Gazetecilere açıklama yapan Eskişehirspor’un tesislerden sorumlu asbaşkanı Yasin Özkaya, geçen sezondan kalan ceza nedeniyle bu sezon taraftarlarıyla buluşamadıklarını söyledi.

Taraftarlardan gelen istek doğrultusunda bu maç için hatıra bilet bastırdıklarını belirten Özkaya, şunları kaydetti:

“Eskişehirspor malumunuz ilklerin takımı dolayısıyla bu şıklıkta bir hareket zaten Eskişehirspor’a yakışırdı. Taraftarlarımızdan bu anlamda bir talep aldık. Başta başkan Halil Ünal olmak üzere yönetim kurulumuzla değerlendirdik ve bunla alakalı yasal düzenlemeleri yaptıktan sonrada 26 bin adet bilet basıldı. Bu kampanyanın fikir babası Hakan Üresin’e 1 numaralı seri bileti vererek teşekkürümüzü ettik. Bu kampanya güzel bir hatıra olarak kulübe bir nebze olsun fayda sağlamış olacak. Bazı özel biletler 26 numaralı, 222 numaralı bilet ve 1965 numaralı bilet gibi özel sayılı biletler ekstra ücretle satılmasına başlandı. Özel biletler ortalama bin lira ücretle satılıyor. Normal bilet fiyatları da 20 lira olarak satışa sunuldu.”

Öte yandan, satışa sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.