Seyit Onbaşı törenle anıldı

Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Rumeli Mecidiye Tabyasında düzenlenen anma törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eceabat Kaymakamı Murat Uzunparmak, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Bölge Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Ramazan Etik, Eceabat Belediye Başkanı AK Partili Adem Ejder, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli ile Seyit Onbaşı’nın torunları Muhammet Yıkar, Şaban Çabuk ve Bayram Özçetin katıldı. Hürmet duruşu ve İstiklal Marşı’nın arkasından, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Tabyada bulunan ve Seyit Onbaşının top mermisini kaldırdığı hatıra sembolize eden topun önüne çelenk bıraktı. Gerisinde Bölge Başkanlığı görevlisi Sıdıka Eser, Çanakkale Savaşları ile Seyit Onbaşı’nın yiğitlik hikayesini anlattı.

Seyit Onbaşı’nın torunu Muhammet Yıkar, törende yaptığı konuşmada, Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’ndan daha sonra Havran köyünde 21 yıl yaşadığını söyledi. Muhammet Yıkar, “Seyit Onbaşı, köye döndükten daha sonra 10 sene boyunca kimseye, ‘ben harp derhal top kaldırdım, gemi batırdım dememiş.’ Mütevazı bir şekilde, bir gün dağa odun toplamaya, bir gün keçi çobanlığı yapmaya, ertesi günü odun satmaya gidiyor. 10 sene daha sonra Havran’a gelen Atatürk, sohbet ettiği Seyit Onbaşı’ya, savaşın kaderini değiştirdiğini söylemiş ve kendisine maaş bağlamak istemiş. Fakat Koca Seyit, görevini yaptığını belirtip ücret istememiş. daha sonra zeytinyağı fabrikasında hamallık yapmış. Hamallık yaptığı yıllarda üşüttüğü için zaruriye olup, 50 yaşında vefat etmiş” dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de törende bir tavır yaptı. Kaşdemir, “1915’te de hava çok soğuktu. Lakin o kahraman halk müziği, vatan için, bugünlerimiz için, bizler için burada fazla zorlama koşullar altında, cansiperane bir vatan mücadelesi, namus mücadelesi verdiler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bizler de o yüksek ruhlu ecdadın torunları olarak, onlara değer olmak adına buradayız ve kendilerini rahmetle ve saygıyla anıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların arkasından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Bölge Başkanı İsmail Kaşdemir, Seyit Onbaşı’nın torunlarına çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Kuran Tilaveti ve dua yapılmasının arkasından merasim, pilav ikramıyla sona erdi.

Gürkan Ahenkli