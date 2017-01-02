Seyitgazi'de kar yağışı

ESKİŞEHİR (AA) – Seyitgazi Belediyesi, 51 mahallede karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin, Kırka, Yapıldak, Oynaş, Göcenoluk, Kümbet, Çukurağıl, Arslanbeyli, Taşlık, Yarbasan, Yukarı ve Aşağı Karacaşehir, Karaören, Gökbahçe ve Doğançayır mahallelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, karın, çilenin değil bereketin adı olduğunu belirterek, “İnşallah bu yağışların Seyitgazi Belediyemizin 100. yılında ilçemize bereket getirmesini temenni ediyorum. Ekiplerimiz kar temizleme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yeter ki kar yağsın, biz temizleriz.” dedi.