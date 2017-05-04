Şeyma Ercan: ‘Çok zorlu dönemlerden geçtik’

2016-2017 Voleybol Sezonunu Kupa Voley ve Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı medya günü düzenledi. Başarılı voleybolcu Şeyma Ercan, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

“Fazla keyifliyiz”

Dereağzı Tesisleri’nde düzenlenen medya gününde konuşan Şeyma Ercan, çok uzun bir sezon olduğunu açıklama ederek, “Sezon her tarafında çok zorlu zamanlarımız oldu. Fazla manâlı zamanlarda çok hoş işler yaptığımızı düşünüyorum. Sezonu iki kupa ile kapattık ve bu harika şen. Bugün de hemen bunu kutluyoruz diyebilirim. Kupa Voley’i kazandık birincil ilk önce Aralık ayında. Ardından cidden fazla zorlu dönemlerden geçtik. Yeri geldi sakatlıklarımız oldu ve yeri geldi ekip olarak motivasyonumuzun da düştüğü zamanlar oldu. Lakin biz bunları daha da fazla çalışarak kapattık. Sezon sonunda da Galatasaray gibi bir takımı finalde eleyerek şampiyon olduk. Fazla keyifliyiz, çok mutluyuz. Şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“Sporun ana özü dostluk”

50 sene daha sonra birincil kez Galatasaray ile final oynadıklarını andıran genç voleybolcu, “Galatasaray – Fenerbahçe finali oldu. 3-0’lık bir çabuk yakaladık. Maçı kazandık ve şampiyonluğa uzandık. Maç sonunda da arkadaşlık görüntüleri oldu ve kendimce de çok güzel oldu. Zaten spor; arkadaşlık ve kardeşlik çağırmak bence. Hiç kavgaya gürültüye gerek değil. Sporun belli başlı özü dostluk ve bizimde bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok keyifliydi” diye konuştu.

Doğan Gündoğdu – Mehmet Şirin Topaloğlu