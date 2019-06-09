Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Suvam Fakı Hazretlerini Anma ve Anlama etkinliği
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Suvam Fakı Hazretlerini Anma ve Anlama etkinlikleri düzenlendi.
İlçeye bağlı Sele Mahallesi'ndeki Seyyid Kalender Veli Türbesinin önünde bu yıl 14'üncüsü organize edilen etkinliğe, yurt içi ve dışından çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikte, mahalle sakinlerinden Hamdi Ebekadın'ın okuduğu duaların ardından davetlilere, bir gün önce kesilen kurban etinden pişirilen yemekler ikram edildi.
Sele Köyü Şah Kalender Veli Süven Sultan Yatırları Koruma ve Güzelleştirme Yardımlaşma Kültür Derneği Başkan Rıza Kırkyıldız, yaptığı konuşmada, Horasan erenlerinden Kalender Veli'yi anmak ve anlamak için bir araya geldiklerini söyledi.
Seyyid Kalender Veli'nin, Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği 100 kişiden biri olduğunu ifade eden Kırkyıldız, "Bu programa katkı veren herkese teşekkür ediyoruz, Allah hayırlarını, hayırlarımızı kabul etsin." dedi.
Sele Köyü Şah Kalender Veli Süven Sultan Yatırları Koruma ve Güzelleştirme Yardımlaşma Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Rıza Kalender ise etkinlik kapsamında her yıl Türkiye genelinden ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişiyi misafir ettiklerini belirtti.
Etkinliğin birlik ve beraberliğin pekişmesine de vesile olduğunu dile getiren Kalender, "Burada bir gün önce 50'ye yakın kurban bağışımızı kestik. Bu gün de kurbanlardan yapılan yemeklerimizi ikram ediyoruz. Allah kabul etsin. Katılan herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Gün boyu türbenin ziyaret edildiği ve duaların okunduğu programa, CHP Çubuk İlçe Başkanı Vural Çokcan, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
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