YOZGAT (AA) – Yozgatlı hayırsever iş adamı Bilal Şahin tarafından Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy’de yaptırılan Seyyid Müderris Zeynel Ağa Cami hizmete açıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılışta konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türk İslam kültüründe vakıfların önemli yerinin bulunduğunu söyledi.

Vakıflar aracılığıyla çok sayıda insana hizmet sunulduğunu anımsatan Vali Yurtnaç, “Bilal Şahin, ilimize çok sayıda hayır hizmetlerinde bulunmuş ve bulunmaktadır. Gördüğüm, tanıdığım zengin kişilere vakıf kurmalarını söylüyorum. Bilal Şahin Vakfı’nın kurulmasını da istiyorum. Hepimiz bir gün öleceğiz, bizden sonra da hizmetlerin devam etmesini istiyorsak vakıflar kurmalıyız. Yaptığı bütün hizmetlerden dolayı Bilal Şahin’e teşekkür ediyorum.” dedi.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk de Türk milletinin Orta Asya’dan çıktıktan sonra gittiği her yerde birçok eser yaptırdığını ifade etti.

Bırakılan, cami ve medrese ve diğer eserlerin ecdadın oralardaki mührü olduğunu vurgulayan Şentürk, “Bilal ağabeyde tek başına arkasında kubbeler bırakıyo. 9 cami, 3 medrese ve çok sayıda eser yapmıştır. Allah zenginliği verir ama cömertliği herkese vermez. Cimri Allah’ın düşmanı ve şeytanın kardeşidir. Cömert ise Allah’ın dostudur. Sayısız eser bırakan Bilal Şahin’e Allah uzun ömürler versin.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından cami hizmete açıldı.

Açılışına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Komutan Albay Selçuk Yıldırım, Yerköy Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Müftüsü Salih Sezik ve vatandaşlar katıldı.