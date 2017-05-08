Sezar, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oluyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in İçişleri Bakanlığına talebi doğrultusunda 1,5 yaşında olan Sezar isimli narkotik sensor köpeği Adıyaman Güvenlik Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi. Sezar’ın Adıyaman’da göreve başlamasıyla birlikte uyuşturucu tacirlerinin durumdan oldukça evhamlı oldukları öğrenilirken Sezar ve idarecisinin Adıyaman’da, uzun yıllar boyunca faal devir oluşturacağı öğrenildi.

Geldiği ilk haftada onlarca uyuşturucu madde buldu

Yaklaşık bir hafta önce Adıyaman’a gelen ve birkaç gün önce yapılan uyuşturucu operasyonuna katılan Sezar, operasyonda 26 paket halinde 151 gram eroin, 20 paket halinde 149 gram kubar esrar, 33 adet ekstacy ilaç ve 18 paket 10 gram sentetik kannabiıonid (bonzai) maddelerinun bulunmasında büyük rol oynamıştı. Operasyonun düzenlendiği ikametlerde Sezar baştan sona bulunan uyuşturucu maddeleri sonucunda adliyeye sevk edilen 10 şahıstan 9’u tutuklanmış 1 kişi ise adli denetleme kararıyla bağımsızlık bırakılmıştı.

Kâinat Kizir