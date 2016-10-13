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SGK Borç yapılandırma işlemleri muhtarlara anlatıldı

13 Ekim 2016 Perşembe, 15:39
Muhtarlara SGK prim borç yapılandırma semineri

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AKSARAY (AA) – Aksaray Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce mahalle ve köy muhtarlarına SGK prim borç yapılandırma işlemleri hakkında bilgilendirme semineri düzenledi.

SGK İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, SGK İl Müdür Vekili Mahir Yıldız tarafından, SGK’ya prim borcu bulunan vatandaşların nasıl bir yol takip etmesi gerektiği konusunda bilgi verildi.

Yıldız daha sonra muhtarların sorularını cevaplandırdı.

Aksaray SGK

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