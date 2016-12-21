SGK Müdür Vekili Boztepe, şehit aileleriyle bir araya geldi

SİVAS (AA) – SGK Sivas İl Müdürü Vekili Kadir Boztepe, kentteki şehit aileleriyle bir araya geldi.

Boztepe, SGK Sivas İl Müdürlüğünde düzenlenen yemekte, kentteki şehit ailelerini konuk etti.

Yemekte yaptığı konuşmada, terör saldırılarını kınayan Boztepe, bu süreçte millet olarak üzerlerine düşen görevin ayırlıkları bir kenera bırakarak, birbirlerine sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Boztepe, Türk milletinin bugünlerde daha çok dayanışma içerisinde olması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Terörün amacı toplumda ayrışmalar temin etmektir. Bundan dolayı onların bu amacına hizmet etmeyerek birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bütün terör olayları bize acı veriyor ancak hiç biri 15 Temmuz ihanet gecesi kadar bu millete ızdırap vermedi. O gece bu topraklar Türk milletinin veraseti sayesinde sanki düşman işgalinden kurtarılıp tekrar vatan edinilmiş oldu. Şehitlerimiz bu ülke için yapabilecekleri en son fedakarlığı yapmış ve şehadete ulaşmışlardır. Şimdi bize düşen ise onların emanetlerine sahip çıkmaktır. Biz SGK çalışanları olarak şehit ailelerimizle beraber olmak için gayret gösteriyoruz.”

Sivas Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ise programı düzenleyen SGK İl Müdürü Boztepe ve ekibine teşekkür etti.

SGK’nın her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirten Hızal, onların desteğinin şehit ailelerine güç verdiğini ifade etti.