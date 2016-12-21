SGK uyardı, Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar borcunuz silinebilir

Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edilmiş olmasına karşın Gelir Testi talebinde bulunmayan vatandaşlarımızın, 31.12.2016 tarihine dek yerleşim yerlerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Kazanç Testi talebinde bulunmaları gerekmektedir. Sosyal Emniyet Kurumunca, Genel Sıhhat Sigortalısı olarak tescil edilmiş olan vatandaşlarımızdan, bugüne değin gelir testine müracaat etmeyenlerin, 31.12.2016 tarihine değin kazanç testine başvuru etmeleri halinde, ilk tescil tarihinden itibaren G/2 gelir seviyesinden adlarına tahakkuk etmekte olan GSS prim borçları, yaptıracakları kazanç testi sonucuna tarafından ilk tescil tarihinden itibaren tekrar düzenlenecektir. Gelir Testine müracaatları bulunmayanlardan, 31.12.2016 tarihine dek gelir testine başvuranların, kazanç testi sonucunda saptama edilen gelir seviyeleri, kayıt açılış tarihinden itibaren güncellenecektir. Bugüne kadar kazanç testine başvurmamış genel sıhhat sigortalılarımız, G/2 (aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarı 2016 yılı itibariyle, 1.647 TL den pozitif 3.294 TL den eksik olanlar) kazanç seviyesinden tescil edilerek 2016 yılı için 197,64 TL üzerinden primleri tahakkuk ettirilmektedir. Bu kapsamda 31.12.2016 tarihine değin gelir testine müracaat edenlerin, kazanç testi sonucunda aile içindeki birey başına düşen gelir miktarı; 549 TL den aşağı olanların kayıt başlangıç tarihinden bugüne değin olan tüm GSS prim borçları silinecek, 549 TL den pozitif, 1.647 TL den eksik olanlara aylık (2016 Yılı için) 65,88 TL, prim tahakkuk ettirilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunca, genel sağlık durumu sigortalısı olarak kayıt edilmiş, fakat gelir testine müracaatta bulunmamış olan genel afiyet sigortalılarının, 31.12.2016 tarihine dek, ikâmetgâh yerlerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, gelir testi talebinde bulunmalarının faydalarına olacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR