Siber güvenliğin nabzı Türkiye’de atacak

Bu sene Türkiye’de ikincisi düzenlenecek LOCARD Global Cyber Security Summit etkinliğinde siber güvenlik uzmanları ve hackerlar, kamuda bu alanda çalışan yetkililer, bankalar, şirketlerin üstteki seviye emniyet çalışanları ve siber güvenliğe alaka duyanlar bir araya geliyor. Ayrı ülkelerden hacker ve güvenlik uzmanlarının katılacağı LOCARD Global Cyber Security Summit, bununla beraber Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi’nin en büyük siber güvenlik etkinliği olma özelliğini taşıyor.

Siber saldırılar kritik daha aşağı yapıları hedef alıyor

LOCARD Global Cyber Security Summit kurucu ortağı Nurhan Demirel, Türkiye’nin özellikle son dönemlerde aleyhinde karşıya kaldığı maddesel ve siber emniyet saldırılarına değinerek, özellikle kritik daha alçak yapıların siber saldırılardan korunması gerektiğine dikkat çekti. Demirel, “Ülkemize aleyhinde gerçekleşen iç ve dış tehditler bundan böyle yalnızca konvansiyonel olarak yok, bununla beraber siber uzay üzerinden de gerçekleşiyor. Bugün elektrik santrallerinden petrol rafinerilerine dek böylece fazla daha aşağı yapı, aracısız ya da dolambaçlı olarak siber uzaya bağlı. Diğer bir deyişle siber uzay üzerinden gerçekleşecek bir hamle neticesinde bir ülkenin tüm elektrikleri kesilebilir, petrol rafinerileri patlatılabilir, baraj kapakları açılabilir, sinyalizasyon sistemleri çalışmaz ışık halkası getirilebilir. Vatandaşlara ait tüm bireysel bilgiler ele geçirilebilir, banka hesapları yok edilebilir. Bu şartlar aşağı bilhassa havaalanları ve iletişim alt yapılarını korumak bir ülke için milli egemenliği etkileyecek bir boyuta bile ulaşabiliyor. Günümüz internet dünyasında sadece insanların yok makinelerin de birbiri ile iletişim kurabildiği bir ahenk resmileşmiş durumda. E-devlet bilişim sistemlerinin her geçen gün geliştiği ve bilhassa bürokratik işlemlerin artık internet üzerinde gerçekleştirildiği günümüzde siber güvenlik hiç olmadığı dek tartı arz ediyor. Bireysel bazda vatandaşların sıhhat, adli, nüfus ve sosyal güvenlik kayıtlarının tümüne artık internet üzerinden saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor. Kurumsal açıdan ise koşul daha ciddi boyutlara taşınabiliyor. Ülkenin yer altı ve yer üstü hizmetleri, finansal bilgileri, emniyet bölgeleri, ulaşım alanları ve afiyet kurumlarının hemen hemen hepsi birbiriyle konuşabiliyor. Sürat açısından olumlu olan bu gelişmeler, güvenlik açıklarını kovalayan bazı unsurlar içinse adeta iştah açıcı bir bölge haline geliyor. Bu gibi bilgilere erişmek isteyen bir takım art niyetli birey ve kurumların saldırılarından korunmak için alınması gereken önlemler bundan böyle en üstteki düzeyde profesyonellik gerektiriyor. LOCARD Global Cyber Security Summit, bu kayda değer konulara uyarı çekmeyi ve manâlı çözümler sunmayı hedefliyor” diye konuştu.

“Siber terör güvenliğimizi tehdit ediyor”

LOCARD Global Cyber Security Summit kurucu ortağı Igor Lukic ise, “Küresel siber terör, yalnızca Türkiye’yi yok tüm dünyayı korkutma ediyor. Siber suçlular toplum düzenini dağıtmak için teknolojiyi ve sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor. Küresel siber tehditler dünya genelinde siyasi istikrarsızlık ve belirsizliğin bir yansıması olarak karşımıza çıkarken, her türden düşmanın kullandığı siber silahlar da bundan böyle daha görünür hale geliyor. Bu tehditler her geçen gün teftiş edilemez bir hal alıyor. Muhtemel saldırılar sebebiyle gizli bilgiler artık kamuya sızdırılabiliyor ve bu da birey ve kurumların kendini güvende hissetmemelerine niçin oluyor. Karşılaşılabilecek tehditlere karşısında çabuk aksiyon alabilmek her geçen gün daha da kayda değer ışık halkası geliyor. Daha zeki çözümler ve istihbarat uygulamaları, siber tehditlere karşın mücadelede daha başarılı sonuçların sağlanmasına olanak veriyor. Türkiye’de ikincisini düzenlediğimiz LOCARD Global Cyber Security Summit, yüzleşmek zorunda kaldığımız bu gibi siber tehditlere yönelik etkili çözümleri masaya yatırmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

BTK, siber emniyet alanında önemli isimleri ağırlayacak

Son dönemde Türkiye’nin karşılaşabileceği siber emniyet riskleri ve kritik alt yapıların güvenliği en önemli gündem maddeleri haline geldi. Muhtemel siber saldırılara karşısında elektrik, doğalgaz, irtibat ve ulaşım alt yapılarının nasıl korunması gerektiği ile ilgili alınabilecek önlemler ve günümüz dünyasını bu konuda bekleyen riskler LOCARD Global Cyber Security Summit’in öne çıkan başlıkları olacak. Ayrıca doruk sırasında gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında yurt dışından gelen uzmanlarla olası siber emniyet riskleri değerlendirilip masaya yatırılacak ve bu konuda raporlar hazırlanacak. Etkinlikte siber güvenlik alanında Türkiye’den ve dünyadan önemli isimler hatip olarak yer alacak. İspanya merkezli siber emniyet şirketi Enigmasec CEO’su Igor Lukic ve Enigmasec Emniyet Mühendisi Gonzalo Garcia, etkinlikte siber tehditlerle ilgili deneyimlerini aktaracak ve kritik öneme sahip bir ulaştırma sistemine hamle demosunu izleyicilerle paylaşacaklar. Countercraft eski CEO’su David Barroso, kurumların siber hamle altındayken istihbarat önlemlerinin güçlendirilmesi ve hayata geçirilmesine dair bir hitabe yapacak. Daha önce İngiliz Özel Kuvvetlerinde terörle çaba ekip liderliği ve Birleşmiş Arap Emirlikleri Özel Kuvvetlerinde danışman ve eğitimci olarak görev yapan Austability Koruma ve Kıvraklık Yönetici Direktörü Peter O’Connell da zirvede stratejik düşünme ve içten ekip oluşturmanın siber tehditlerle mücadeledeki önemini aktaracak.