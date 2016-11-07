Siber saldırıların faturası 2 trilyon dolar

Büyük Kasaba ve teknolojinin uyumuyla daha yaşanılabilir şehirler meydana getirmek maksadıyla bu yıl üçüncüsü yapılan Zeki Belediyecilik Zirvesi, Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’da yapıldı. Siber güvenlikten dijital topluma, coğrafi data sistemlerinden zeki kent finansmanına kadar dijital belediyecilik konularında 10 bambaşka oturumun yapıldığı zirvenin başlangıç törenine Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile birliğe üye belediyelerin başkan ve yöneticileri katıldı. Teknolojinin her geçen gün ilerlemesi nedeniyle yerel yönetimleri yakından ilgilendiren zirvenin açılış töreninde konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55’inin kentlerde yaşadığını, bilhassa de gelişmekte olan ve yeni sanayileşen ülkelerde nüfusu 10 milyonu aşan metropollerin sayısının gitgide artarak arttığını söyledi.

Son yıllarda insanlarla birlikte şehirlerin de hızla değiştiğini açıklayan Recep Altepe, artık internet, yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar, sürücüsüz otomobiller, sanal hakikat gibi çoğu kavramın hemen ise hayatın merkezinde olduğunu kaydetti. Günümüzün teknolojik gelişmelerine, ekonomik verilerine bakarak yarını hayal etmenin artık bir zamanlar daha güç olduğunu açıklayan Başkan Recep Altepe, “Pek fazla sektör bu gelişmeler ışığında ihtilal addedileceğimiz bir dönüşüm yaşıyor. 4. endüstri devrimi dünyayı değiştirecek. Bu dönüşüm bize fazla daha bereketli bir ekonomi sağlıyor. Bu fırsat dürüst bir şekilde kullanılırsa bize baki imkanlar sağlayacak. Bizler sadece bugünün şehirlerini tasarlamıyoruz. Kesinlikle ama bugünün ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek seviyede hizmetler arzetmek bizim sorumluluğumuz. Bir şehrin reel anlamda şehir niteliği kazanması için günün dinamikleri ve konforu değin insan ruhunu da merkezine alması gerekir. Geleceğin şehir hayatının bugünkünden fazla ayrı olacağına belirsizlik yok. Dolayısıyla zeki kent konusunda da erken adım atanların kazanacağını söylemek yanlış olmaz. Akıllı büyük kasaba kavramı son yıllarda çoğu kez tartışıldı. Bugün biz Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nin üçüncüsünü düzenliyoruz. Artık bu kavramın altını doldurmanın vakti geldi. Sadece son teknoloji ile bezenmiş ‘akıllı şehirler’ tasarlamak tatmin edici yok; ‘akıllı yaşanabilir şehirler’ meydana getirmek gerekli” diye konuştu.

Yılda sıradan 90 milyon siber hamle

Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nde birincil günün temasını, nesnelerin interneti olarak belirlediklerini hatırlatan Başkan Altepe, “Bu teknoloji fırsatlarla birlikte siber tehdit yani emniyet ve mahremiyet konularını da gündeme getiriyor. Türkiye’de yılda ortalama 90 milyon siber hücum alıyoruz. 2019 yılında siber saldırıların devletlere zararının 2 trilyon dolar seviyesinde olacağı hesap ediliyor. Devletimiz ve özellikle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Siber Emniyet Stratejisi ve Eylem Plan ile siber güvenliği milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası yapmak için çalışmalarına sürat vermiş durumda. Yerel yöneticiler olarak bizler de bu konuda farkındalığımızı artırmalı ve çalışmalarımıza tartı vermeliyiz. Bu konular bugün alanında bilirkişi kişilerce daha ayrıntılı olarak ele alınacak. Akıllı Belediyecilik Zirvesi’nde ikinci günün teması ise iklim değişikliği. İklim değişikliğinin gezegenimizi ve insanlığı tehdit ettiği bundan böyle herkesin malumu. 18. yüzyılın ortalarında başlayan endüstri devriminden bu yana dünyada insanların ürettiği karbondioksit salınımı artışı hızlanıyor. Yani küresel ısınmayı teftiş altına almak gerekiyor. Şehirlerin küresel ısınma ile mücadeleye katkı maddesi sağlaması gerekiyor. Zira dünyada sera gazının yüzde 70’i şehirsel bölgelerden salınıyor. Türkiye’nin de katıldığı Birleşik Milletler İklim Zirvesi’nde de dünya liderleri bu konuyu ciddiyetle gündemlerine aldılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Paris’teki bu zirvede belirttiği üzere biz ülke olarak küresel iklim değişikliği ile mücadelede 2030 yılına değin yol haritamızı belirledik. Bu yol haritasının yerelden de peşine düşüp takip edilmesi elzemdir. Sürdürülebilir ve çevre dostu bir dünya için kentler manâlı bir rol oynuyor” dedi.

Zeki insan olmadan akıllı kent olmaz

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı İlker Tabak, hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında başrolü oynayan belediyelerin enerji, ulaşım ve iletişim gibi zeki uygulamalarla sağlayacağı verimlilikle, manâlı tasarruflar sağlanabileceğini kaydetti. Bunun için ilk kez belediyelerin meslek yapış biçimini değiştirip, bilişim teknolojilerine ayak uydurması gerektiğini dile getiren Tabak, “Ama her şeyin akıllı olmasının yolunun sadece teknolojiden geçtiği yanılgısından kurtulmalıyız. Teknoloji bir araçtır. İnsan odaklı yaklaşımlar sergilenmeli ve bilişim okur yazarlığı oranının artırılması lüzumlu. Çünkü zeki insan olmadan akıllı kent olmaz. 2016 verilerine kadar sabit telefon aboneliği azalırken, mobil telefon abonelinin kesintisiz arttığı ve 73.7 milyona çıktığı, tekrar internet kullanıcısı sayısının 55.3 milyona çıktığı düşünülürse, toplumun bu dönüşüme but uydurduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Açılış töreninin ardındaki zirvenin ilk günü, akıllı şehirlerde döngüsel ekonomi, siber güvenlik, dijital toplum, ulaşım-akıllı trafik ve coğrafi veri sistemleriyle dijital toplum konulu oturumlarla tamamlandı.