Sibirya değil Ardahan

Ardahan’da etkin olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkisini arttıran soğuk hava sebebiyle araçların mazot deposu dondu. Vatandaşlar sabahtan saatlerinde araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı. Bir Takım vatandaşlar diğer araçların akülerinden yardım yaparken, bazıları da güvenli olmayan olmasına karşın araçların depolarının aşağıda alev yaktı.

Depo alev aldı

Hüdeyda Demir isimli yurttaş donan aracının deposunun altında ateş yakıp ısınmak için içeriye gitti. Demir döndüğünde aracın deposu ateş aldı.

Ateş alan yakacak deposunu su ve karla söndüren Demir, “Ardahan’da kışın bu çileyi çekiyoruz. 3 ay yaz görüyoruz gerisi kış. Kamyonumun donan deposunu ısıtırken az daha depoyu yakıyorduk. Sabah namazında kalkmışım ve öteki arabayı, yani vinci bu saate dek kuvvet çalıştırabildim. Bu aracın deposunu ısıtmaya çalışırken az daha depoyu yakacaktık. Elektrik işini yapıyoruz. Devletimiz sağ olsun yazın yaptırmıyor, kışın yaptırıyor”’ şeklinde konuştu.

Erkenden uyanıp iş yerlerine dışarı giden vatandaşlar ve okula dışarı giden öğrenciler zor anlar yaşadı. Küçük Öğrenci Aykut Yıldız, “Hava buz gibi, yani donuyoruz. şu anda hava sıcaklığı eksi 25 derece. Bacaklarımız donuyor. Yani bu dek olmaz”dedi.

Olgun Yıldız