Sibirya soğukları baraj dondurdu

Kars’ta hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye değin düşmesiyle, Dereiçi mevkiinde yer alan Hidroelektrik Santrali Barajı dondu.

Kars’ta kar yağışının ardındaki etkili olan soğuk hava hayatını olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi geceleri 20 dereceye dek düştüğü kentte, Dereiçi mevkiinde bulunan Hidroelektrik Santrali Barajı dondu. Barajda oluşan görünüm ise dikkat çekiyor.

Kars’ta özellikle akşamları ve sabah erken saatlerde etkin olan soğuklardan haricen bulunan su sayaçları da etkilendi. Soğuklardan nedeniyle fazla sayıda su sayacı da donarak patladı.

Soğuk havanın bilhassa geceleri çok etkili olduğunu ifade eden vatandaş, “Kars’ta havalar özellikle gece saatlerinde dona çekiyor ve Gündüzleri de bu manzaralarla ne değin soğuk olduğunu görebiliyoruz. Soğuk hava doğrusu hayatı etkiliyor. Kars değil ama soğuk çok artı, dereler donuyor. Akar ular donuyor. Baraj donuyor. Evlerdeki çeşmeler donuyor. Buda vatandaşı haliyle sor duruma sokuyor” dedi.

Kars’ta Sibirya soğukları etkisini devam ettirirken, uzmanlarda vatandaşları uyardı. Özellikle soğuk havalarda yüz felci vakalarıyla çoğu kez karşılaşıldığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları dışarı çıkarken, kalın giymeleri konusunda uyardı. Kars’ta gece hava sıcaklığı eksi 20 derece ölçülürken, sabahtan saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın aşağıda 19 derece olarak ölçüldü.

Işık Çapanoğlu