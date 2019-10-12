Sıcak hava balonunda hedef 600 bin uçuş
NEVŞEHİR (AA) – Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, 2020 yılında 600 binden fazla turistin balonla uçmasını beklediklerini bildirdi.
Çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e gelen Kesici, Kılıçlar Vadisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılının dörtte üçlük bölümünde yaklaşık 437 bin civarında turistin balonla uçtuğunu söyledi.
Kesici, balonla uçan turistin ülkeye kazandırdığı paranın yaklaşık 78-80 milyon avro olduğunu belirtti.
Bölgeye gelen turistle her sektörün para kazandığını vurgulayan Kesici, "Burada baloncular, otelciler, kafeler, birçok insan kazanıyor. Sonuçta Türkiye kazanıyor. Biz bunu destekliyoruz. Bu sayılar giderek artacak. Bilindiği gibi geçen yıl 550 binden biraz az uçuş oldu. Önümüzdeki yıl beklentiler daha fazla. Uçuşların 600 bini geçeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle Uzak Doğu'dan turist gelecek." diye konuştu.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak Kapadokya'yı çok önemsediklerini dile getiren Kesici, şunları kaydetti:
"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak balonla ilgili yaptığımız çok fazla düzenleme var. Kaza bela olmasın diye elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Her türlü alt yapı düzenlemesini yapıyoruz. GPS ile balon takip sistemini kurduk, işlemeye başladı. Hangi balon nerede, yanında hangi balonlar var, her pilot bunları görmüş olacak. Böylece daha tedbirli olarak uçuşlara devam edecek. Uçuş emniyetini öncelikli olarak görüyoruz. Ülkemizde bilinç düzeyi yükseliyor. Can emniyeti olmadığı sürece burada turizm olmaz. Herkes bunun farkında. Birincisi bu bilinç yükseliyor. İkincisi yaptığımız ana düzenlemeler var. Kim ne kadar, hangi saatlerde uçacak sınırlamalar var. Hava sahasında 100 balonun üzerinde uçuşa müsaade etmiyoruz. İkincil uçuşlarla 150 civarında balon olabiliyor."
Kesici, mevzuatlar, düzenlemeler ve denetimlerin uçuş emniyetini sağlamak amacıyla olduğunu vurgulayarak, "Bu emniyet tedbirleri alındığı sürece kazalar azalıyor. Allah kaza bela vermesin, böylece bölgemiz daha fazla para kazanır hale gelmiş olsun." dedi.
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