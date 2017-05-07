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Sıcaktan bunalan İstanbullular denize koştu

İstanbul’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar hafta sonu tatilini de fırsat bilip denize koştu.

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:43

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İstanbul’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar hafta sonu tatilini de fırsat bilip denize koştu. Küçükçekmece sahiline akın eden vatandaşlardan bazıları güneşin tadını çıkarırken, bazıları da serinlemek için denize girdi. 7’den 70’e ziyaretçinin bulunduğu plaja akın eden vatandaşlar resim çektirerek ve plajda oyunlar oynayarak eğlenceli süre geçirdi.

Serinlemek için kendini sahile atan Cemil Işık, “Biz sezonu açtık, denize girip serinliyoruz, bu havalarda herkesin serinlemesi gerekir. İleriki günlerde daha artı kalabalık olur burası, yer bile bulamazsınız. Sıcaklar bastırdığı vakit eylüle değin kesintisiz buradayım” dedi.

Ufuk Kıvık 

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