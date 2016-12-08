Şiddet gören kadına AK Parti sahip çıktı

Baskı gördüğü eşi Hüsnü G.’den (48) boşanmak isteyen Canan G. (45), ailesinin evindeyken eşi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğramıştı. Sol kolundan yaralanan bayan, Aliağa’daki ablasının yanına sığındı. Cezaevindeki eşinin tahliye olduğunda kendisini öldürmesinden korkan Canan G., ablasının evinde kendisini ziyaret eden AK Parti heyetinden bu konuda destek istedi.

Kadına karşın şiddetin son derece çirkin bir durum olduğunu ve bu çirkin durumu kınadıklarını bildiren Ak Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Akbulut, Canan G.’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, parti yönetimi olarak gereklilik duyduğu her konuda kendisine asistan olacaklarını açıklama etti. İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Çağlar Akıncı ise, Canan G.’ye kuvvet gördüğü eşi Hüsnü G.’den boşanması konusunda muavin olacağı yönünde söz verdi.

Nimet Ergün