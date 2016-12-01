“Şiddet mağduru kadınlar bize başvuruyorlar”

Kadın cinayetlerini önlemek ve kadınların şiddetten korunmasını temin etmek için “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu”nun verdiği mücadeleden laf eden Fidan Ataşelim, “Erkekler artık davalarda indirim elde etmek adına, öldürülen kadınlar hakkında türlü ithamlarda bulunabiliyorlar. Ama o kadının kendini savunabilme hakkı yok çünkü öldürüldü,”dedi.

“Çok seviyorsa aşırı heves indirimi alan suçlular var”

“Fazla seviyorsa aşırı heves indirimi, pişmansa iyi hal indirimi, iyi bir mesleği varsa saygın davranış indirimi hatta okuyorsa gelecek indirimi bile bölge suçlular var,” diyen Ataşelim, kadınların artık devlet yerine “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu”na başvurduklarını anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:“Birçok vakit hileli yere uygulanan indirimlerin önüne geçebiliyoruz. Ama burada büyük görev meclise düşüyor. Biz sadece bir uğraş örgütüyüz, maddi gücümüz, yasa yapma yetkimiz, kolluk kuvvetimiz yok lakin bu kadınlar devlet yerine bize başvuruyorlar.”

Konuşmasında “yaşıt hukuku” geliştirilmesini gerektiğine de şive yapan Fidan Ataşelim, “Mağdur ve fail için yaş sınırlamalarındaki belirsizliğe son verilmeli. Sınırlar ve tanımlar net getirilmeli, ilk önce ihtiyaç duyulan Çocuk Koruma Kanunu’na dayalı bir akran hukuku geliştirilmelidir,” biçiminde konuştu.

“Davalar bir tiyatro gibi”

“Aynı sahneler, davalar artık bir tiyatro gibi, koyma bile aynı. Önce cezaevinde bir takım elbise kiralanır sonra davada suçlu elini önde tutar ve pişmanım der” diyen Ataşelim davalarda daima benzer olayla karşılaştıklarından bahsetti.

Kadınların bundan böyle davalarında katiyen pes etmediklerine de şive yapan Ataşelim, “Hatta bazı kadınlarımız sonunda ölüm olsa zeka geri dönmek istemediklerini söylüyorlar,” dedi.

