Şiddete karşı erkekler eğitilecek

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşısında Uluslararası Çaba Günü nedeniyle yapılan basın açıklamasına, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hale Kargın Kaynak, Odunpazarı Belediyesi Bayan ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülsev Karamaşa, Anadolu Üniversitesi Bayan Araştırmaları Uygulama Merkezi’nden Doç. Dr. Zerrin Sungur, Gülten Seber, Eskişehir Barosu Bayan Hakları Komisyonu Başkanı Pınar Çelik Arpacı, Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Şehir Konseyi Bayan Meclisi Başkanı Sühendam Koparal ve Odunpazarı Kent Konseyi Bayan Meclisi Başkanı Füsun Uzunoğlu katıldı.

Katılımcılar adına söylev yapan Tepebaşı Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Ezgi Alim, “Gün geçtikçe kadına yönelik erkek şiddeti oranlarının sürat kesmesi beklenirken, bizleri insanlığımızdan utandıracak uygulamalara yenisi eklenmeye devam ediyor. Biz Eskişehirli kadınlar, Tepebaşı, Odunpazarı ve Büyükşehir belediyeleri, bu belediyelerin kent konseyleri, üniversitelerin kadın araştırma merkezleri, Baro Bayan Hukuku Komisyonu olarak bir araya geldik. Eskişehir’i temsil eden her kesimin içinde bulunabileceği, kendini var edebileceği, sesini duyurabileceği ve ayrımcılığın, ötekileştirmenin kanıksatılmaya çalışıldığı şu günlerde dayanışmayı güçlendirici bir işbirliği modeli oluşturmayı amaçladık” diye konuştu.

Şimdiye dek yaptıkları tüm çalışmaların odağında kadının olduğunu söyleyen Alim, “Kadının her alanda güçlendirilmesi, şiddetin önlenmesi, şiddete dur diyebilmemiz için en kayda değer adımlardan biri. Kadınların ‘bunları diğer taraftan erkeklerle konuşsanız’ önerisini alarak kadına yönelik şiddeti durdurmak için şiddetin faili olan erkeklerin, ellerini taşın altına koymasını gerektiren uzun soluklu bir ‘erkeklik çalıştayı’ başlatmaya karar verdik” dedi.

ERKEKLERE EĞİTİM VERİLECEK

Bir sene boyunca sürecek ‘erkeklik çalıştayı’ ile ilgili neler hedeflediklerini anlatan, Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ilk Olarak 3 belediyedeki erkek personelle Eskişehir’deki adli vakalar yorumlanacak. Gerisinde konusunda uzman ve tecrübeli çalışmacıların katıldığı, il genelinde bir ‘erkeklik çalıştayı’ gerçekleştirilecek. Çalıştayın ardındaki, kentin geneline yayılması hedeflenen daha ayrıntılı erkeklik atölyelerinin uygulanabilmesi için eğitici eğitimi düzenlenecek. Bu eğitimin arkasında ‘erkeklik atölyesi’nin, belediyeler, resmi kurumlar, iş yerleri, fabrikalar, mahalleler ve köylere kadar yaygınlaştırılması sağlanacak.”

Mustafa Yıldırım