Şiddetli lodos Niğde'de evlerin çatısını uçurdu

NİĞDE (AA) – Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesinde, şiddetli lodos nedeniyle yaklaşık 35 evin çatısı uçtu.

Karakapı Belde Belediye Başkanı Kamil Demiralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece başlayan ve etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştuğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda 35 civarında evin çatısının uçtuğunu tespit ettiklerini aktaran Demiralp, “Gece saat 2’den beri elektrik yok. Elektrik telleri, yüksek gerilim hatlarından koptu. Elektriklerimiz olmadığı için, zabıta araçlarıyla yaptığımız anonslarla vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Çatı, kiremit uçabilir diye vatandaşlarımızdan işi olmayanların sokağa çıkmaması için bir nevi sokağa çıkma yasağı koyduk. Okulların tatil olması büyük şans, can kaybı olmadı.” diye konuştu.

Yenimahalle Muhtarı Hüsamettin Akalın ise korkularından dışarıya çıkamadıklarını belirtti.

Evinin çatısı uçan Duran Akalın da gece büyük bir gürültüyle uyandıklarını anlatarak, “Afet gibi bir şeydi, gürültü oldu. Bir baktık ki evin çatısı güneş paneliyle komple gitti. Herhalde bir ev göçtü sandım, camdan baktım, çatı uçmuş. Çocuklar da korktu, uyuyamadık. Samanımız da uçtu gitti.” dedi.