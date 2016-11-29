Şiddetli poyraz Marmara Denizinde ulaşımı engelledi

Gece saatlerinde etkin olmaya başlayan ve gün her tarafında şiddetli esen poyrazın hızı ara sıra 90 kilometreye ulaştı. Şiddetli esen poyraz nedeniyle oluşan büyük dalgalardan yollarına devam edemeyen yerli ve tanıdık olmayan 23 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında demirleyerek fırtınanın geçmesini beklerken, balıkçı tekneleri de Tekirdağ’daki, Şarköy ilçesindeki ve Şarköy’ün Mürefte ile Hoşköy mahallelerindeki balıkçı barınaklarına sığındı.

Meteoroloji yetkilileri ise fırtınanın etkisini 3 gün baştan başa sürdüreceğini belirterek, denize açılacakların itinalı olmaları uyarısında bulundu.

Halil Dağ – Yakup Güler