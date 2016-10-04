Şifa kaynağı kış meyveleri pazara indi

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde dağlık alanlarda yetişen alıç, ahlat ve kuşburnu tezgahlardaki yerini aldı.

İlçenin Kışlacık, Kuruçay, Elveren, Karagöl, Karadana, Dedeler, Küçükali, Eskiçöte ve Camili gibi yüksek dağlık bölgelerinde yetişen alıç, ahlat ve kuşburnu gibi meyveler, köylüler tarafından toplanıp ilçe ve Ankara kent merkezinde satışa sunuldu.

Semt pazarlarındaki tezgahlarda satışa sunulan ve reçel, marmelat ve çay olarak tüketilen söz konusu meyveler, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bu meyveleri dağlarda toplayıp pazarda satarak geçimini sağlayan Yılmaz Garip, birçok kişinin geçim kaynağı bu meyvelerin şifa olduğu söyledi.

Sonbaharda bu meyveleri toplayıp satarak geçimini sağladığını dile getiren Garip, “20 yıldır bu mevsimde alıç satarak geçimimi sağlıyorum. Faydası çok fazla olan bir meyve. Bir kaç arkadaşımıza doktor bu meyveyi yemesini tavsiye etmiş, beni bulup satın aldılar. Şu anda toplama mevsimi olduğundan satışlarımız çok iyi gidiyor. Alıç, bu yıl bazı bölgeler dolu yağışından etkilendiği için yeterince ürün vermedi. Alıçların bağını 2 ile 5 lira arasında satıyorum.” diye konuştu.

Meyve satıcılarından Mürsel Aktaş da dağda doğal olarak yetişen ürünleri satarak geçindiğini dile getirerek, “Sattığım ürünler tamamen doğal. Kendim dağlardan topluyorum. Karakavuk, madımak, kuşburnu, yemlik, ahlat, alıç, dereotu çiçeği gibi ürünler satıyorum. Bu mevsimde daha çok ahlat, kuşburnu ve alıç satılıyor. Alıcın kilosu 5 lira, kuşburnunun kilosunuysa 7 liradan satıyorum.” ifadelerini kullandı.

Aktaş, bu ürünlerin toplanmasının zor olduğuna işaret ederek, “Bu ürünlerin toplanması bir hayli masraflı. Kuşburnunun marmelatı da oluyor.” dedi.

Mahmut Çelik de hem kendi ihtiyacını karşılamak, hem de satıp para kazanmak için kuşburnu topladığını belirterek, “Biz erkekler kuşburnunu toplarız, evde hanımlar da marmelatını yapar. Hiçbir katkı maddesi olmayan bu ürün tamamen doğal. Kış süresince her sabah kahvaltılarda kuşburnu yiyoruz.” diye konuştu.