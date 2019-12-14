Sigara içen sürücü yapay zekayla tespit edilecek
İSTANBUL (AA) – İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), İTÜ ARI Teknokent’te yer alan teknogirişim şirketi PIXSelect ile geliştirdiği ortak bir projeyle, sürüş esnasında sigara içen, telefonla konuşan, uyuyan veya emniyet kemerini bağlamayan sürücüleri yapay zekayla tespit edebilecek.
İTÜ OTAM'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv firmalarına yönelik test çözümleri sunan İTÜ OTAM, test laboratuvarlarında ileri teknolojiyi kullanarak otomotiv endüstrisine yönelik önemli hizmetlerini sürdürüyor.
İTÜ OTAM son olarak, İTÜ ARI Teknokent’te yer alan PIXSelect isimli teknogirişim şirketiyle birlikte Yapay Zeka Sürücü Davranışlarını İzleme projesini hayata geçirdi. Aracın dikiz aynasında yer alan yüksek çözünürlüklü kamerayla sürücüyü takip eden sistem, elde edilen görüntülerin yapay zeka tarafından analiz edilerek sürücüyü ve merkezi uyarmasına dayanıyor.
Sürücünün hareket halinde sigara içtiğini, telefonla konuştuğunu, uyukladığını veya emniyet kemerini bağlamadığını algılayabilen yapay zeka teknolojisi, kamera görüntülerini merkeze ileterek anlık uyarılarda bulunuyor.
– Big data’yı işleyerek firmalara sunacak
Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, geçen ekim ayından itibaren İTÜ OTAM bünyesindeki test sürücülerinin, dinamometreler üzerinde 3 vardiya araç sürdüğünü ve bu durumun sürücülerle ilgili ciddi bir big data ortaya çıkardığını belirterek, “İşte bu big data'yı, işlemek üzere teknogirişim firmalarıyla ortak projeler üretiyoruz. ‘Yapay Zeka ile Sürücü Davranışları İzleme’ projemizi de İTÜ ARI Teknokent firmalarından PIXSelect ile birlikte geliştiriyoruz. Yapay zeka ile paylaştığımız data arttıkça, zeka seviyesi artıyor, daha hızlı tespit edebiliyor. OTAM'da testlerini yürüttüğümüz ve kullandığımız bu teknolojik çözüm ile forklift kullanıcılarından filolarındaki araçların sürücülerine kadar diğer firmalarımızın ihtiyacını karşılamaya da hazırız.” ifadelerini kullandı.
– Yerli teknogirişim PIXSelect
PIXSelect Genel Müdürü Kerem Yazıcı ise yapay zeka ve görüntü işleme alanında önemli yetkinliklere sahip olduklarını aktararak, “Özellikle görüntü analizinde sürücü davranışları üzerine odaklanmış durumdayız. Sürücünün sigara içmesinden, yorgunluk analizine, trafikte risk oluşturabilecek telefon kullanımına kadar birçok davranışını yapay zeka sayesinde tespit edebiliyoruz. Bu bilgiyi de firmaların izleme merkezlerine anlık olarak bildirebiliyoruz. Yapay zeka üzerine çalışmalarımızı geliştirmek için test altyapısını ve sürücü davranış datalarını bize açan İTÜ OTAM'a özellikle teşekkürlerimizi iletiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
-
Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı
-
Sigara içen sürücü yapay zekayla tespit edilecek
-
Erol Evgin “50. Sanat Yılı Konserleri”nin görkemli finalini Ankara'da yaptı
-
GÜNCELLEME – Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
-
Sivassporlu Uğur Çiftçi, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
-
Sivasspor, kombinede kulüp rekorunu kırdı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.