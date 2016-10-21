“Sigara içilen taksiye binmeyin” uyarısı

KONYA (AA) – Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Yasam Süreci Program Sorumlusu Doç. Dr. Toker Ergüder, “İçinde sigara içilmiş taksiye bindiğiniz takdirde kansere yakalanma riski var. Bu yüzden mümkün mertebe sigara içilmiş taksiye binmeyin.” dedi.

Sivil Yaşam Derneği üyeleri, İstanbul’da aracında sigara içilmemesi için uyardığı kişilerce darp edilen taksi şoförüne destek için Konya’daki bir taksi durağında taksicilerle bir araya geldi.

Doç. Dr. Ergüder, burada yaptığı açıklamada, gençlere destek vermek için geldiklerini söyledi.

İstanbul’da yaşanan olayı duyduğunda çok üzüldüğünü ifade eden Ergüder, kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için çaba gösteren taksiciyi kutladı.

Ergüder, Türkiye’nin tütünle mücadelede dünyaya örnek olduğuna işaret ederek, DSÖ Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi’nin gereğini yerine getiren ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğuna aktardı.

Tütün kontrol çalışmalarının artarak devam etmesini önemsediğini belirten Ergüder, şunları kaydetti:

“Taksici arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Araçta sigara içildiği anda o kişi taksiyi terk etse bile sigara dumanından kaynaklanan kanser yapıcı, zararlı maddeler duruyor. Şoförler de gün içinde neredeyse 10-12 saat araç içinde duruyor. Bundan dolayı da akciğer kanseri ve kalp krizi riskine maruz kalıyorlar. Taksiyi kullanan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; bindiğiniz araçta birisi sigara içmişse kansere neden olan zararlı maddeler taksiden uzaklaşmıyor. Hastanelerde kullandığımız yöntemle aracı temizlememiz gerekiyor. İçinde sigara içilmiş taksiye bindiğiniz takdirde kansere yakalanma riski var. Bu yüzden mümkün mertebe sigara içilmiş taksiye binmeyin. Taksi şoförleri de hem kendilerinin hem de toplum sağlığı için araçta sigara içilmesine izin vermesin.”

Sivil Yaşam Derneği Genel Başkanı Enes Efendioğlu ise Türkiye’nin farklı illerinden üyeleriyle, darp edilen taksiciye destek için toplandıklarını söyledi.

Taksilerde sigara içilmesine izin verilmediğinde bazı yolcuların sürücüye tepki gösterdiğini vurgulayan Efendioğlu, “Sigara ile mücadele eden gençler olarak bundan sonra sigara içilmeyen taksileri tercih edeceğimizi bildirmek istiyoruz. Sigara ile mücadele halkta karşılık bulduğunda başarılı olacaktır. Kapalı alanlarda sigara yasağının devamı için elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz. Sigara ile mücadele birey sağlığı kadar toplum sağlığını da son derece etkiliyor. Biz de bu noktada artık bir irade ortaya koyacağız. Taksicilere geçmiş olsun diyor ve yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz.” diye konuştu.