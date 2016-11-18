Sigarayı bırakarak yaklaşık 7 bin lira para biriktirdi

Hizmet Meslek Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, 30 sene içtiği sigarayı terk ederek örnek bir tavır sergilerken, yaptığı başvuru ile de sigaranın maddesel zararlarını gözler önüne serdi. 15 Ekim 2014 tarihinde sigarayı bırakan evli ve 4 çocuk babası Yaşar Kalır, demirden bir kumbara yaptırıp asma kilit takarak anahtarı da çöpe attı. Günde bir paket sigara içen Kalır, her gün sigara için harcadığı parayı meslek uygun bulundurduğu kumbaraya atmaya başladı. Takriben iki sene her tarafında sigara parasını kumbarada biriktiren Kalır, kumbaranın dolması ve bozuk paralar sebebiyle ağır olmasından ötürü açınca kimsenin beklemediği bir birikimin sahibi oldu.

Hizmet Iş Sendikası Muş Şubesinde çağrılan çilingirin kilidi keserek açtığı kumbaradan meydana çıkan paraları görenler şaşkınlığını gizleyemezken, Kalır ve yanındakiler paraları güçlükle toplayıp sayabildiler.

Muş Belediye Başkan Vekili Haysiyet Subaşı ve belediyedeki mesai arkadaşları ile biriktirdiği paraları sayan Yaşar Kalır’ın, 6 bin 800 TL para biriktirdiği belirlendi.

Sigarayı tavsiye üstüne bırakmaya karar verdiğini belirten Kalır, sigaranın ayrıca sağlık keza de fiziksel zararlarını herkesin görmesi için böyle bir yola baş vurduğunu belirterek, sigarayı bırakmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 30 yıl baştan başa günde bir paket sigara içtiğini kaydeden Kalır, “Sigaranın çoğu zararını gördüm. Yürüyemez duruma geldim ve nefesim kesilmeye başladı. Birilerinin tavsiyesi ile sigarayı bırakmaya karar verdim ve sigarayı beynimden sildim. Herhangi bir ilaç ya da tedavi ile yok, içmiyorum dedim ve bıraktım. Arkadaşlarım da belediyenin atölyesinde büyük bir kumbara yaptılar bana ve ben de her gün sigara parasını bu kumbaraya attım. Bugünde kumbaramız doldu ve iş uygun arkadaşlarımızla birlikte açtık” dedi.

Sigara kullananlara tavsiyelerde yer alan Kalır, herkesin sigarayı bırakması gerektiğini ifade ederek, “Sigara keza cebe ayrıca sağlığa ayrıca de ülkemize zarar. Sigaraya hobi olarak başladım. Sigara içenlerin en büyük bahanesi stresten içildiği yönündedir. Hal bu ki sigara daha fazla stres veriyor. Sigarayı bıraktım ve stresten kurtuldum. Bedensel olarak kazancım oldu, ülkemiz kazandı. Afiyet yönünden de sigaranın zararları çoktur herkesin bildiği gibi. Bu sebeple herkesin sigarayı bırakmasını istiyorum” diye konuştu.

Kadir Tunç