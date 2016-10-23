Sığınmacı çocuklara umut oldular

NEVŞEHİR (AA) – BEHÇET ALKAN – Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince başlatılan “Umuduma Kalem Olur Musun?” adlı proje kapsamında, kentteki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören sığınmacı ailelerin çocuklarının kırtasiye ihtiyaçları karşılanıyor.

Öğrenciler, harçlıklarından artırdıkları ile sığınmacı çocukların eğitim giderlerine katkı sağlıyor. İç savaşın sürdüğü ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sığınan ve zor koşullar altında yaşamını sürdüren sığınmacı çocukları tespit eden Nevşehir İHL öğrencileri, çanta, defter, kalem gibi temel kırtasiye ihtiyaçlarını temin ediyor.

Okuldaki öğretmen ve velilerin de destek verdiği proje ile bugüne kadar 334 sığınmacı öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.

Projeye koordinatörlük yapan okulun meslek dersleri öğretmeni Mehmet Akif Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı bir ülkede olmanın mahzunluğunu yaşayan çocukların yüzlerinde tebessümü görebilmek için kampanyanın başlatıldığını söyledi.

Sığınmacıların eğitim almalarının ülkelerinin geleceği açısından önemli olduğunu belirten Çelik, “Kardeşlerimizin hep yanında olmaya devam edeceğiz. Bu savaş bittiğinde, kendi memleketlerine döndüklerinde burada aldıkları eğitimle gidecekler. İnşallah, ileride biz de onlara misafir olarak gideceğiz ve kardeşlik hukukumuzu devam ettireceğiz.” diye konuştu.

Okulun müdürü Mustafa Kılınç ise öğrencilerin yürüttükleri projeyle örnek davranış sergilediklerini vurguladı.

Eğitimin temelinin, yaşayarak öğrenmek olduğunu ifade eden Kılınç, yardımlaşmanın derslerde anlatıldığını ancak öğrencilerin ihtiyaç sahibi başka çocuklarla birebir temas kurmasının olumlu neticeler doğurduğunu dile getirdi. Kılınç, şöyle konuştu:

“Ülkemizde yaşanan mülteci akınına karşı devletimizin duyarlı çalışmasına, okul olarak destek vermek istedik. Bu kapsamda proje başlatarak, ilimizde eğitim gören sığınmacı öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için gerekli kırtasiye yardımı yapmak için yola çıktık. Eğitimin temeli yaparak ve yaşayarak öğrenmektir. Her ne kadar derslerde yardımlaşma, ensar-muhacir ilişkileri anlatılsa da öğrencilerimiz mülteci çocuklarla bir araya geldiğinde yardımlaşmanın önemini daha iyi kavrıyorlar ve yaşayarak öğrenmiş oluyorlar.”

– “Amacımız onların gülümsemesi”

Okulun 10’uncu sınıf öğrencilerinden Oğuzhan Bozulmaz ise harçlıklarının bir kısmını başka çocukları mutlu etmek için tasarruf etmenin gurur kaynağı olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yürüttükleri çalışmayı genişleterek sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Harçlıklarıyla kırtasiye malzemeleri aldıklarını aktaran Bozulmaz, “Bundan sonra da ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmamızı sürdüreceğiz. Onlar bizim kardeşimiz, amacımız onların gülümsemesi.” dedi.

Suriyeli sığınmacılardan Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Nur Elfidya da öğretmen olmak istediğini ifade ederek, projeyi düzenleyenlere teşekkür etti.