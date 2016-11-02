Sığırcıklardan görsel şölen

YOZGAT (AA) – Binlerce sığırcık kuşunun bir arada sergiledikleri hareketler Yozgat semalarında görsel şölen oluşturdu.

Her yıl sonbahar aylarında sıklıkla görülen ve sürüler halinde şekiller çizerek uçan sığırcıkların dansı, Yozgat semalarında seyri güzel görüntülere neden oldu. Kentin üstünde kuşların oluşturduğu görsel şölen, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Sığırcıkların uzun süren etkileyici gösterisini izleyen bazı vatandaşlar da bu görüntüleri cep telefonlarına kaydetti. Kuşlar, bir süre kentin üzerinde toplu halde uçtuktan sonra Cumhuriyet Meydanında bulunan ağaçlara kondu.