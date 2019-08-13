SİHADER pilav günü etkinliği düzenledi
SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde, İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SİHADER) tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi.
İlçede bulunan Karşıyaka Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Türk Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, yaptığı konuşmada, "İmam Hatip okullarında çocuklar dilini ve dinini iyi öğreniyor. Bugün Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin en iyi hatiplerinden biridir. Hatipliğinin sebebi ise kesinlikle bu okullardan mezun olmasıdır. Gücünü oradan alıyor. Bu nedenle İmam Hatiplerin kıymetini bilelim." dedi.
Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise İmam Hatip okullarına her zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.
SİHADER Başkanı Bayram Cengiz ise "Etkinliğimize coşkulu katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe, çok sayıda kişi katıldı.
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